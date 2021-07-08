Минздрав проведет разъяснительную работу с медиками, выступающими против вакцинации от коронавируса

В министерстве здравоохранения Казахстана заверяют, что 90% медицинских работников в стране вакцинировались от коронавирусной инфекции. А с теми врачами, которые отказываются от вакцинации и призывают не ставить прививку, проведут разъяснительную работу.

«Мы будем проводить информационно-разъяснительную работу с этими врачами (которые отказываются от вакцинации и бойкотируют ее – V)», - сказал в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

По его мнению, с того момента, как медики выпустились из вуза, они обязаны заниматься непрерывным медицинским самообразованием, и «сегодня это – мировой тренд».

«Поэтому, если той информации, которая имеется в наличии, для них недостаточно, мы готовы расширить диапазон этих данных. Дать определенные ссылки и проводить дальше работу с нашими коллегами», - отметил первый вице-министр.

При этом он подчеркнул, что по официальной статистике, начиная с февраля, в Казахстане вакцинировались добровольно более 90% медработников.