Им дадут ссылки на нужную информацию
Минздрав проведет разъяснительную работу с медиками, выступающими против вакцинации от коронавируса
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве здравоохранения Казахстана заверяют, что 90% медицинских работников в стране вакцинировались от коронавирусной инфекции. А с теми врачами, которые отказываются от вакцинации и призывают не ставить прививку, проведут разъяснительную работу.

«Мы будем проводить информационно-разъяснительную работу с этими врачами (которые отказываются от вакцинации и бойкотируют ее – V)», - сказал в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

По его мнению, с того момента, как медики выпустились из вуза, они обязаны заниматься непрерывным медицинским самообразованием, и «сегодня это – мировой тренд».

«Поэтому, если той информации, которая имеется в наличии, для них недостаточно, мы готовы расширить диапазон этих данных. Дать определенные ссылки и проводить дальше работу с нашими коллегами», - отметил первый вице-министр.
При этом он подчеркнул, что по официальной статистике, начиная с февраля, в Казахстане вакцинировались добровольно более 90% медработников.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Минздрав Казахстана пока ничего не может сказать по поводу ревакцинации от коронавируса
Новости
Казахстанцы при пересечении границы с Россией должны будут подтверждать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
Новости
Порядка 12 тыс. нарушителей карантина выявлено через Ashyq в Казахстане
Просматриваемые
Новости
В Алматы ожидается очень сильная жара
Новости
Полиция блокирует попытки сторонников Демпартии провести шествие по улицам Алматы
Новости
Air Astana подала в суд на производителя самолетов Embraer
Новости
«Индийский» штамм коронавируса выявлен по всему Казахстану
Новости
Курьеры Glovo в Алматы объявили забастовку
Новости
Непривитых работников бизнеса штрафовать не будут – Минздрав