В столице в очередной раз ужесточат карантин

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в столице в четвертый раз ужесточат карантин. Как сообщает сайт столичного акимата, готовится новое постановление государственного санврача города с дополнительными карантинными ограничениями.

Так, будет запрещена работа закрытых пляжей и аквапарков, в том числе в части функционирования бассейнов; городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе; прогулочных судоходных средств (теплоходы, катера, лодки, катамараны, водные мотоциклы и т.п.), кинотеатров.

Вместе с тем будет сокращено время работы для объектов общественного питания (которые работают вне проекта «Ashyq») по типу ресторана, кафе и кофейни: в будние дни с 07:00 до 20:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, в том числе и летники. Для объектов общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq», планируется установить режим работы внутри помещения в будни с 07:00 до 22:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе – в будние и выходные дни с 7:00 до 24:00. В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества – работа данных объектов будет остановлена.

В воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта – автобусы будут проходить дезинфекцию.

Напомним, что 1 июля власти города сообщили об ужесточении карантина в третий раз.