Байден объявил о завершении самой длительной войны Соединенных Штатов
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США закончат вывод войск из Афганистана 31 августа
фото CC BY 2.0 / Lt. Chad A. Dulac / Headed home

31 августа США закончат вывод войск из Афганистана и тем самым завершат самую длительную войну в своей истории, заявил американский президент Джо Байден.

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат. Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», - цитирует его РБК.

Он отметил, что США выполнили свою миссию: ликвидировали террористическую организацию «Аль-Каиду» и ее главу Усама бен Ладена. Нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане только подтверждает, что еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что ее присутствие там будет бесконечным, добавил Байден.

«Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной», - подчеркнул американский президент.

При этом он считает, что движение «Талибан» необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у страны больше военных сил, чем у террористов, а также есть авиация. А «единственный способ достичь мира и безопасности в Афганистане — это определить modus vivendi с талибами и прийти к выводу о том, каким образом можно заключить мир», отметил Байден.

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