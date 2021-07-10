ВВП Казахстана по итогам полугодия вырос на 2,2%

По итогам года ожидается рост экономики на уровне 4%
Тамара Вааль, VластьПо итогам января – июня экономика Казахстана выросла на 2,2%, сообщил в субботу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента премьер-министр Аскар Мамин.
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