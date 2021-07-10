ВВП Казахстана по итогам полугодия вырос на 2,2%

По итогам января – июня экономика Казахстана выросла на 2,2%, сообщил в субботу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента премьер-министр Аскар Мамин.

«С апреля этого года начался рост экономики Казахстана впервые с марта прошлого года. По итогам первого полугодия ВВП составил 2,2%», - сказал Мамин.

По прогнозам правительства, по итогам 2021 года экономика Казахстана может вырасти на 3,7-4%.