Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо перевода станции с угля на газ. Он поручил приступить к реализации проекта, хотя он еще не прошел госэкпертизу.

«Я давал поручение правительству совместно с Самрук-Казына окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации перевода на газ ТЭЦ-2. Правительством и фондом предлагается строительство новой парогазовой установки взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции», - сообщил Токаев.

По его словам, полностью проект предполагается реализовать до конца 2026 года, а первый этап – в 2023 году.

«В принципе, я поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта», - сказал Токаев.

При этом предлагаемый проект еще не прошел госэкпертизу. Ее предполагается завершить до конца года.

«На сегодняшний день рассматривается перевод по четвертому варианту, то есть новая станция на базе парогазовой установки. Планируем проходить экспертизу с 30 сентября по декабрь. Снижение выбросов после данной установки составит ориентировочно до 93 процентов», - заявил в минувший четверг замруководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Ержан Медетов.

Угольная станция останется резервной на случай перебоев с поставками газа.

Первый проект перевода ТЭЦ-2 в Алматы на газ не смог пройти экспертизу этой весной.