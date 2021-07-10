Правительство Казахстана разработает концепцию по управлению госдолгом

Правительство Казахстана должно разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. (…) К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 до 49%. Большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте», - сказал Токаев в ходе расширенного заседания правительства в субботу.

Значительную долговую нагрузку также имеет квазигосударственный сектор. Единого документа по управлению госдолгом в Казахстане нет, поэтому Токаев поручил разработать соответствующий документ.

Кроме того, он заявил, что Нацфонд перешел из режима накопления в режим потребления.

«Ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. В 2020 году он составил 40% к доходу бюджета, в текущем году показатель будет равен 36%», - сказал президент.