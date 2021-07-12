Медотводами от вакцинации будет заниматься специальная комиссия – УОЗ Алматы

Получить медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции не так просто, потому что ими будет заниматься специальная комиссия, заявил на брифинге в понедельник руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев. За получением медотвода жители города должны обращаться в поликлиники к участковому врачу.

«Каждый пациент, который считает, что имеет аллергию к каким-то препаратам, должен иметь анамнез, состоять на учете, лечиться. Все эти данные находятся в паспорте здоровья или истории болезни. Ни один медработник не будет рисковать, если пациент говорит, что имеет аллергию. Для этого требуется время для дополнительного обследования. Кроме анамнеза, есть методы обследования, консультации узких специалистов, которые могут определить, насколько человек говорит правду. Обманывая и создавая себе аллергию, отказываться от вакцинации, – это будет на его совести. И получить медотвод не так уж и легко, потому что этим будем заниматься целая комиссия», - пояснил Табынбаев.

Он также объяснил, что за получением медотвода жители города должны обращаться в поликлиники.

«В первую очередь они должны обратиться к участковому, если понадобится консультация или осмотр узкого специалиста – пациент направляется. При необходимости создается консилиум также на уровне поликлинике. Все идет как обычно, люди обращается в поликлинику и там решается», - сказал глава УОЗ.