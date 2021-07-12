В Алматы не зафиксировано ни осложнений после вакцинации, ни летальных случаев – УОЗ

В Алматы не зафиксировано ни осложнений после вакцинации, ни летальных случаев. В двух случаях смертей связь с прививкой не подтвердилась, заявил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев.

«Осложнения – это отдельная вещь. Ожидаемая реакция более 5 тыс., когда боль на месте (укола – V), температура, слабость. Осложнений – таких случае не зафиксировано, ни гангрены, ни нагноения, ни инсультов. Кроме двух случаев, которые мы дали два летальных, это было от острой сердечно сосудистой недостаточности. Но напрямую сказать, что от вакцинации – это не подтвердилось», - заявил Табынбаев.

В мае в Минздраве говорили, что в двух из четырех случаев смерти в Казахстане после вакцинации от коронавируса связь с прививкой не установлена. По поводу смерти жителя Алматы в апреле после получения второго компонента вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что «по данному вопросу еще судебно-медицинская экспертиза не завершена, комиссия работает, поэтому заключение окончательного еще нет». При этом она отмечала, что умерший «врачом не наблюдался, на диспансерном учете не состоял», «у пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, имелось заболевание сердца».