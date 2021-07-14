На юге Казахстана вновь ожидается жара

15-17 июля почти на всей территории Казахстана пройдут дожди, исключение – юг республики, здесь снова ожидается до +38°С и без осадков, сообщает «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на всей территории Казахстана, за исключением южных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на юге с пыльной бурей», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиком, на западе температура воздуха ночью будет +15+23℃, днем +25+38℃, на севере, северо-западе ночью ожидается +6+20℃, днем +10+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20℃, днем от +15+30℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночью +12+23°С, днем +27+38°С.