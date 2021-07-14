Количество уголовных дел по фактам продажи паспортов вакцинации в Казахстане выросло до 11

С начала года в Казахстане заведено 11 уголовных дел по фактам продажи паспортов вакцинации от коронавируса, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МВД. Ранее ведомство сообщало о 4 уголовных делах. Только в этом месяце выявлено 41 объявление о продаже паспортов вакцинации либо отрицательных ПЦР-тестов.

В МВД отметили, что в основном предложения о продаже размещаются в социальных сетях и мессенджерах, «продавцы» часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют.

«Поэтому в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Только с начала июля выявлено 41 такое объявление, где за определенную сумму предлагаются поддельные сертификаты (паспорта) вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. Установлена принадлежность всех ресурсов к зарубежным техническим площадкам (Telegram, Instagram, Вконтакте), с содержанием объявлений о продаже медсправок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США. Лица, приобретшие поддельные документы на территории этих стран, могут также повлиять на эпидемиологическую ситуацию», - сообщили в МВД.

В этой связи информация о ресурсах направлена в уполномоченный орган для блокировки. А полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных документов.

В ведомстве напомнили, что изобличены в продаже ПЦР-тестов двое работников частных медклиник Алматы, в поликлинике города №4 медсестра занималась фиктивной регистрацией в журнале отметок о получении вакцины, а туристическая компания подделала 143 паспорта вакцинации при оформлении выезда паломников в Саудовскую Аравию. В столице задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных ПЦР-справок за 6 тыс. тенге, и установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге.

Вместе с тем сообщается, что в Павлодарской области задержана медсестра поселкового фельдшерского пункта, которая продавала паспорта вакцинации за 5 тыс. тенге, в Акмолинской области задержан 22-летний местный житель, который оказывал посреднические услуги по получению за 26 тыс. тенге паспортов вакцинации, без фактического получения прививки. Проводятся мероприятия по установлению причастности медицинских работников поликлиники Кокшетау к продаже паспортов вакцинации. Проводится досудебное расследование.

«С начала года органами внутренних дел возбуждено 25 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 11 – паспортов вакцинации. В этой связи МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких. Кроме того, пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников», - проинформировали в МВД и напомнили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование – арест до 40 суток.