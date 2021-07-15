В столице с 17 июля ужесточают карантин

Согласно постановлению, график работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, в том числе на открытом воздухе, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, устанавливается в будние дни с 07:00 до 17:00 с запретом работы по выходным. Заведения общепита, участвующие в проекте «Ashyq», в будние дни будут работать с 07:00 до 20:00, по выходным также установлен запрет на их деятельность. При этом строго запрещается организация коллективных, торжественных, семейных, памятных и других массовых мероприятий, за исключением проведение поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq». Работа фудкортов разрешена в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 только на доставку и вынос, за исключением фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни 10:00 до 20:00 и запретом работы в выходные.

Также изменен график работы общественного транспорта: работа городских автобусных маршрутов будет приостановлена по субботам и воскресеньям.

Запрещается работа по выходным дежурных групп в дошкольных организациях (в будние дни – с 07:30 до 18:30), образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (в будние дни – с 9:00 до 18:00), центров коррекции (в будни – с 9:00 до 18:00), торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (в будние дни – с 10:00 до 17:00 часов), театров аниматрониксов (в будние дни – с 10:00 до 17:00); океанариума (в будние дни – с 10:00 до 20:00), рынков, за исключением работы расположенных в них пунктов вакцинации (для продовольственных рынков установлен график в будни в штатном режиме, для непродовольственных рынков – с 10:00 до 17:00). Объекты по реализации непродовольственных товаров площадью до 1000 м2 (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни будут работать с 09:00 до 17:00, для объектов с торговой площадью свыше 1000 м2 и торговых сетей график работы – в будние дни с 09:00 до 17:00 , с запретом работы по выходным (за исключением онлайн-продаж). Также запрещается работа по выходным крытых спортивных объектов (в будние дни с 07:00 до 17:00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте «Ashyq»), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., (в будни – с 07:00 до 17:00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте «Ashyq»), крытых бассейнов с задействованием саун (в будние дни – с 07:00 до 17:00 для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте «Ashyq»), бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п., аналогичных саун (для последних график работы в будние дни – с 07:00 до 17:00 для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте «Ashyq»), СПА-центров, СПА-салонов, массажных центров и кабинетов (в будние дни – с 07:00 до 17:00 для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте «Ashyq»). График работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра в будние и выходные дни установлен с 8:00 до 21:00.

График работы компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулинг-клубов/центров, бильярдных клубов, караоке участвующих в проекте «Ashyq», в будние дни с 12:00 до 21:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни.

Театры и филармонии, участвующие в проекте «Ashyq», будут работать только в будние дни с 10:00 до 20:00, без проведения акций.