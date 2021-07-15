Портал еGov будет изменен до конца года

В АО «Национальные информационные технологии» планируют до конца года переделать портал еGov, так как он устарел, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.

«Портал еGov, мобильное приложение и Е-лицензирование были переданы в доверительное управление АО «НИТ». До конца года у нас есть планы переписать портал еGov, потому что мы все понимаем, что он, к сожалению, устарел с точки зрения удобства, простоты использования и поиска информации», - сообщил Коняшкин.

По планам НИТ, в обновленном интерфейсе будут использованы принципы «жизненных ситуаций», которые будут покрывать сразу несколько услуг. Например, покупка квартиры состоит из нескольких блоков, но в данное время эти услуги относятся к разным государственным органам, которые не всегда связаны между собой.