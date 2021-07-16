Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей с 12 лет вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения Казахстана не исключает вакцинацию детей, начиная с 12 лет, вакциной Pfizer. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмгамбетова.

«Вакцина Pfizer на сегодня применяется для вакцинации детей от 12 лет. Поэтому мы рассматриваем возможность вакцинации детей, потому что в Казахстане детей от 12 до 18 лет – это почти 2 млн детей. Это достаточно большое количество. К сожалению, мы сегодня констатируем, что дети болеют чаще. И сейчас перед нами также стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. Вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей или официальных опекунов», - заявила Есмагамбетова.

Она напомнила, что накануне министерство здравоохранения сообщило о возможной поставке вакцины Pfizer в четвертом квартале 2021 года. По словам Есмагаметовой, Казахстан проводит переговоры с компанией с марта, и стране был предъявлен ряд требований.

«Так скажем, требования были достаточно жесткими, поэтому понадобилось время для отработки и немного снижения этих требований», - отметила председатель комитета.