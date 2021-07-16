Минздрав ведет переговоры по поставке вакцины «Спутник Лайт» в Казахстан

Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию вакцине «Спутник Лайт», однако все еще продолжает переговоры по объемам поставок и месте производства препарата. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Мы находимся в состоянии переговоров по «Спутнику Лайт» с производителем. Сейчас мы в ходе обсуждения, пока не могу назвать объемы и место производства. Как только переговоры будут завершены и будет какая-то ясность, мы скажем», - сказала Есмагамбетова.

При этом она не исключила, что препарат будет производиться на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, так как предприятие производит два компонента вакцины «Спутник V», а «Спутник Лайт» – «это, по сути, первый компонент «Спутник V».

В целом данный препарат эффективен на 80%, а длительность иммунитета – до шести месяцев.

«Поэтому «Спутник Лайт» планируется применять на выбор населения. То есть если кто не хочет получать две вакцины и согласен на то, что у него будет короткий иммунитет, тогда этим гражданам будет предоставляться данная вакцина», - уточнила Есмагамбетова.

Также препарат, возможно, будет применяться для ревакцинации, «если появятся какие-то новые данные о том, что нужно будет делать ревакцинацию».