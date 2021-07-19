Речь идет о крупных трудовых коллективах
Казахстанцев будут заставлять вакцинироваться только в исключительных случаях – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что граждан нельзя принуждать к вакцинации, но из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров нельзя ставить под угрозу здоровье населения.

«В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся», — заявил Токаев в понедельник в ходе совещания по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

По его мнению, необходимо всеми средствами, в том числе, через социальные сети, убеждать таких граждан. Как отметил президент, в некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения.

«Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. И этот экзамен, как минимум, половина акимов «в лучшем случае сдают на «тройку». Президент также поручил срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом, по его мнению, «крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить «температуру».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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