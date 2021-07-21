АБР улучшил прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году

Азиатский банк развития ждет роста экономики Казахстана на 3,6% в 2021 году, говорится в сообщении института, распространенном в среду. Ранее АБР прогнозировал 3,4%-ный рост.

АБР отмечает, что в январе-мае ВВП Казахстана вырос на 1,6% «в связи с восстановлением потребительских расходов».

«В мае правительство предоставило дополнительные фискальные меры поддержки программ экономического восстановления. Факторы, которые скорее всего поддержат рост в ближайшие месяцы - это отмена ограничений, связанных с пандемией, более высокие цены на нефть и увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+, согласованное с Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнерами», - отмечается в сообщении.

Прогноз роста экономики Казахстана на 2022 год сохраняется на уровне 3,5%.

АБР также улучшил прогноз роста экономик Центральной Азии - до 3,6% с 3,4%. «В основном это связано с улучшением прогнозов для Армении, Грузии и Казахстана - крупнейшей экономики субрегиона. Прогноз роста Центральной Азии на 2022 год остается на уровне 4%», - говорится в сообщении.