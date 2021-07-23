В Казахстане рекордное количество заболевших за сутки — более 6 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии. Больше всего заболевших в столице — 1381 человек. Вчера там объявили о том, что в связи с ростом заболевших приостанавливают работу дневных стационаров и плановую госпитализацию.