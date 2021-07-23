В Казахстане рекордное количество заболевших за сутки — более 6 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии. Больше всего заболевших в столице — 1381 человек. Вчера там объявили о том, что в связи с ростом заболевших приостанавливают работу дневных стационаров и плановую госпитализацию.
В столице —1381 заболевший, в Алматы — 996, в Шымкенте — 488, в Акмолинской области — 189, в Актюбинской области — 230, Алматинской области — 230, Атырауской области — 489, Восточно-Казахстанской области — 78, Жамбылской области — 105, Западно-Казахстанской области — 235, Карагандинской области – 794, Костанайской области — 156, Кызылординской области — 129, Мангистауской области — 205, Павлодарской области — 203, Северо-Казахстанской области — 110, Туркестанской области — 101.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 516 117 случаев заражения.