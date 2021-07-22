Их загруженность составляет 72%, система не выдерживает наплыва больных коронавирусом
В столице приостанавливают плановую госпитализацию и работу дневных стационаров
Фото с сайта 24.kz

Столица Казахстана находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из-за роста числа пациентов городским больницам приходится приостанавливать работу дневного стационара и плановую госпитализацию, сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

«В связи с ростом заболевания нам приходится перепрофилировать уже городские больницы и пока приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию. Тем самым нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медицинские клиники. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать все имеющиеся ресурсы», − заявил Муратов.

В настоящее время в городе задействованы 16 стационаров на 3 562 койки. На утро 22 июля в них получают лечение 2 556 пациентов, в том числе, 230 – в отделении реанимации, из которых в крайней степени тяжести – 70 человек, на ИВЛ – 47. Таким образом, загруженность стационаров составляет 72%. Свободными остаются 1006 инфекционных и 62 реанимационные койки.

«В инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжёлой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию в тяжелом состоянии», − пояснил Муратов.

Говоря о нагрузке на скорую помощь, глава управления отметил, что только за последние сутки число обращений составило четыре тысячи, мобильные бригады совершают порядка двух тысяч вызовов, на амбулаторном лечении находятся 10 600 человек.

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