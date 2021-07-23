Избирательная компания начинается с сегодняшнего дня
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Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября этого года
Фото Рамиза Бахтиярова, Sputnik Узбекистан

Сообщается, что в пятницу, 23 июля, Центральная избирательная комиссия Узбекистана дала старт избирательной кампании по выборам президента республики, назначенным на 24 октября.

Согласно закону, президентом Узбекистана может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Президент избирается сроком на пять лет, при этом один человек не может быть на этой должности более двух сроков подряд. Сейчас президентом Узбекистана является Шавкат Мирзиёев, он занимает эту должность с 2016 года и это его первый срок на этом посту.

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