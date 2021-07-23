Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября этого года

Согласно закону, президентом Узбекистана может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Президент избирается сроком на пять лет, при этом один человек не может быть на этой должности более двух сроков подряд. Сейчас президентом Узбекистана является Шавкат Мирзиёев, он занимает эту должность с 2016 года и это его первый срок на этом посту.