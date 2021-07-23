Китай проверит образцы крови, взятые до первого подтвержденного случая COVID-19

Китайские специалисты изучат образцы крови из города Ухань за период, предшествовавший первому зарегистрированному случаю COVID-19, сообщает издание South China Morning Post . Это поможет понять когда и, возможно, как началась пандемия. Напоминаем, что первый положительный тест был получен в декабре 2019 года.

​Китай вместе с Всемирной Организацией Здравоохранения разрабатывает план действий для этого исследования. Однако, South China Morning Post пишет, что по существующим правилам, изучение проб может начаться лишь по истечении двухгодичного периода их хранения. Издание сообщает, что идея этого исследования возникла, когда в ходе миссии ВОЗ в Ухани китайские и зарубежные специалисты предложили городскому банку крови проверить образцы крови, относящиеся к сентябрю-декабрю 2019 года — возможно, в них уже есть антитела к коронавирусной инфекции и известный нам "нулевой пациент" вовсе им не является. ВОЗ предполагает, что такой подход можно применить и в банках крови в других районах Китая, а не только в Ухани, и даже в других странах мира. Специалисты советуют проверять образцы крови, которые были взяты в период от трех до шести месяцев до регистрации первых случаев COVID-19 в местности.

Напоминаем, что на днях Китай отказался от плана ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19. Заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

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