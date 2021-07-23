Публикация имен нарушителей режима самоизоляции не является нарушением врачебной тайны — Цой

Публикация данных о больных коронавирусной инфекции и контактных лицах не является нарушением врачебной тайны по Конституции и Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«Несколько моментов, на которых было основано данное решение (публиковать имена и фамилии нарушителей самоизоляции - V) – это согласно действующего п.4 ст. 273 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения предусмотрено условие предоставления сведений, составляющих тайну медработника без согласия лица», — отметил Цой.

Он объяснил, что предоставление подобных сведений допускается при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих. А COVID-19 является заболеванием, которое представляет опасность для окружающих. Помимо этого, напомнил министр, больному или контактному вручается расписка о необходимости соблюдать изоляцию на дому. В этом же документе предусмотрено согласие на обработку персональных данных».

«Соответственно, те лица, которые являются контактными, либо являются зараженными коронавирусной инфекцией, обязаны по закону находиться дома. Они были уведомлены под расписку. Помимо этого, есть статья в Конституции, право граждан Республики Казахстан на охрану здоровья. То есть, это делается для коллективной безопасности и люди, представляющие опасность для населения, которые могут заразить граждан, должны находиться у себя дома, если они лечатся вне больничных организаций», — сказал министр здравоохранения.