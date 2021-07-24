В Казахстане вновь обновлен рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 6 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии.

При этом собственные рекорды суточного прироста обновили столица, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области.

Впервые за все время пандемии во всех регионах страны за сутки подтверждено больше сотни случаев заражения в каждом.

В столице за сутки зарегистрировано 1 522 заболевших, в Алматы — 1 080, в Шымкенте — 507, в Карагандинской области – 750, в Атырауской области — 446, в Западно-Казахстанской области — 309, в Мангистауской области — 255, в Актюбинской области — 250, в Алматинской области — 220, в Павлодарской области — 211, в Акмолинской области — 193, в Кызылординской области — 170, в Костанайской области — 167, в Северо-Казахстанской области — 123, в Туркестанской области — 109, в Жамбылской области — 109, в Восточно-Казахстанской области — 101.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 522 638 случаев заражения.