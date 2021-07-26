В разных частях страны пройдут кратковременные дожди
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На севере Казахстана спадет жара
Фото Данияра Мусирова

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на севере Казахстана под влиянием антициклона.

«В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны. В связи с чем прохладные воздушные массы принесет спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной», - говорится в прогнозе Казгидромета на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 28 июля на западе и востоке, 28-29 июля на севере, северо-западе и в южной половине Казахстана, и 29 июля в центре пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град.

Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 тепла. В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 тепла.

В Шымкенте в понедельник – до 40 градусов, во вторник – до 38, в среду – до 37 градусов, осадков не ожидается. В Алматы в понедельник и вторник – до 38 градусов, в среду – до 36. В столице в понедельник – 26 тепла, во вторник – до 22 градусов, в среду – до 24.

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