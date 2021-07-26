На севере Казахстана спадет жара

«В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны. В связи с чем прохладные воздушные массы принесет спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной», - говорится в прогнозе Казгидромета на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 28 июля на западе и востоке, 28-29 июля на севере, северо-западе и в южной половине Казахстана, и 29 июля в центре пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град.

Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 тепла. В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 тепла.

В Шымкенте в понедельник – до 40 градусов, во вторник – до 38, в среду – до 37 градусов, осадков не ожидается. В Алматы в понедельник и вторник – до 38 градусов, в среду – до 36. В столице в понедельник – 26 тепла, во вторник – до 22 градусов, в среду – до 24.