В Казахстане продолжает обновляться рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии.

В столице за сутки зарегистрировано 1 537 заболевших, в Алматы — 1 209 в Карагандинской области – 796, в Атырауской области — 480, в Шымкенте — 382, в Восточно-Казахстанской области — 333, в Мангистауской области — 254, в Алматинской области — 260, в Костанайской области — 209, в Павлодарской области — 207, в Акмолинской области — 195, в Туркестанской области — 180, в Актюбинской области — 175, в Северо-Казахстанской области — 142. в Жамбылской области — 141, в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях — по 136.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 542 703 случаев заражения.