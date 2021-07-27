110 человек скончались из-за коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

На 25 июля в Казахстане зафиксировано 23 новых случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 59 964 случая пневмонии, скончались за все время 3 649 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 86 человек, а всего – 5 538.

На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человек в (85 163 КВИ+ и 1 937 КВИ-), из них в стационарах – 24 328, на амбулаторном уровне – 62 766. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 461 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 306, на аппаратах ИВЛ – 182.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 602 397.