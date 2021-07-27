В Казахстане заблокировали социальную платформу Linkedin

В Казахстане заблокирован доступ к социальной сети Linkedin. Причиной, согласно пресс-релизу Министерства информации и общественного развития, стала реклама интернет-казино и создание фейковых аккаунтов от имени реальных людей на платформе.

«В ходе мониторинга на интернет-ресурсе Linkedin был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами. Следует отметить, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin», − говорится в сообщении ведомства.

В подтверждение ведомство приводит следующую выдержку из пользовательского соглашения Linkedin: «размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам». Вместе с тем в правилах размещения рекламы интернет-ресурса Linkedin содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр.

В связи с этим министерство, в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 закона «О связи», направило в адрес администрации Linkedin уведомление с требованием устранить нарушения и удалить связанные с ними материалы. Руководство сервиса, по словам ведомства, не предприняло никаких действий. Но после устранения нарушений доступ может быть восстановлен.

«В вопросах соблюдения требований законодательства Казахстана министерство всегда придерживается позиции выстраивания конструктивного диалога и налаживания сотрудничества с администрациями интернет-ресурсов», − считают в МИОР.