Власти Алматы ищут резервы для новых инфекционных стационаров

Из-за нехватки мест в инфекционных больницах Алматы, больных вновь начали принимать в «Халык Арене» и Железнодорожной больнице. Власти также ищут подходящие помещения под дополнительные стационары, рассматривая в качестве них общежития и гостиниц, сообщил во время брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Нариман Табынбаев.

«Учитывая, что буквально две недели назад в сутки госпитализация была 350, а три дня назад – 452 пациента, мы вынуждены были включить на полную мощность в число ковидных стационаров инфекционных городскую больницу скорой неотложной помощи на 380 коек, также мы вчера включили в список инфекционных стационаров и начали лечение для коронавирусных больных с осложнением сердца, давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями – НИИ городской кардиоцентр», − сообщил Табынбаев.

При этом, по его словам, потоки стационарных больных перераспределены в городские больницы №4, №7 и частные медцентры. Кроме того, учитывая ухудшение эпидситуации, когда по пессимистичному прогнозу в августе госпитализация может достичь 800-900 пациентов в сутки, власти начали готовить и другие стационары. В частности, на протяжении последних двух недель работает «Халык арена», где в настоящее время лечатся 312 пациентов и есть возможность довести число коек до 1000. Также в список стационаров включен госпиталь ВОВ на 100 коек и другие частные клиники. Вместе с тем с сегодняшнего дня пациентов принимает железнодорожная больница и госпиталь министерства обороны. В целом на сегодня в городе развернуто 6400 коек, заполняемость которых составляет 55%.

«Учитывая пессимистические прогнозы, если дальше госпитализация будет 1000 человек в сутки, мы готовим 3000 дополнительных коек. До встречи с вами я три часа ходил, ездил и подыскивал объекты, которые можно завтра использовать под ковидный стационар. Мы увидели, что есть хорошее здание − новое общежитие педучилища, которое при крайней необходимости можно использовать под стационар. Сейчас наши врачи готовят эти объекты. Есть медклиника − бывшая железнодорожная больница, там тоже готовим 120 коек. Сейчас ежедневно рассматриваем гостиницы, которые завтра можно подвести под санитарные нормы и с их соблюдением в экстремальном случае (перепрофилировать их под инфекционных стационары - V)», − подчеркнул Табынбаев.