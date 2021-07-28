Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ за первое полугодие превысил 753 млрд тенге

На 1 июля сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ достигла 12,8 трлн тенге. Инвестиционный доход за прошедшие полгода составил 753 млрд тенге, показав рост на 39% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Доходность пенсионных активов с начала года составила 6,1% при инфляции в 4,6%. При этом за последние 12 месяцев доходность составила 12,1%, а инфляция − 7,9%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», показали к 1 июля доходность с момента получения активов (15 марта 2021 года) на уровне 4,3%. Доходность у других компаний сложилась следующим образом: АО «Halyk Global Markets» 2,32%; АО «BCC Invest» 2,96%. АО «Сентрас Секьюритиз» управляет пенсионными активами с 1 апреля 2021 года, за это время инвестиционная доходность составила 2,76%

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил свыше 5,4 трлн тенге. На 1 июля 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет 36,3%.

Со дня основания самой накопительной пенсионной системы Казахстана в 1998 году чистый инвестиционный доход превысил 6,3 трлн тенге. Инвестиционная доходность за это время с нарастающим итогом составила 645,77%. При этом инфляция составила 524,09%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 июля 2021 года составила 121,68 %.