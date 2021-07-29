Умер режиссер и общественный деятель Болат Атабаев

Бывший главный режиссер Немецкого драматического театра и Казахского театра имени М. Ауэзова Болат Атабаев умер на 69-ом году жизни, сообщили его коллеги.

Болат Атабаев родился 15 мая 1952 года в Талдыкурганской области. Он был главным режиссером Немецкого драматического театра и Казахского театра имени М. Ауэзова, художественным руководителем театра «Аксарай». Кроме того он вел активную общественную жизнь: был активистом оппозиционного движения «Халык Майданы» («Народный фронт»), членом незарегистрированной оппозиционной партии «Алга».

В 2011 году Атабаев пытался привлечь внимание казахстанских властей к требованиям рабочих в Жанаозене. После событий 16 декабря 2011 года Атабаев критиковал действия властей и был задержан по обвинению в разжигании социальной розни. 17 июня его этапировали в СИЗО города Актау, а 4 июля освободили и режиссер покинул Казахстан. В марте 2020 года сообщалось, что Болат Атабаев находится в тяжелом состоянии в клинике в Германии из-за сахарного диабета и почечной недостаточности. После того как его состояние улучшилось он вернулся в Казахстан.