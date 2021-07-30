На остальной территории страны будет тоже жарко и дождливо
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На запад Казахстана возвращается жара до 43 градусов
Фото Жанары Каримовой

На запад Казахстана возвращается очень сильная жара, предупреждают синоптики.

«На западную половину страны начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана. Они установят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до 33-38, местами до 43 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета, распространенном в пятницу.

На остальной территории страны будут идти дожди, усилится ветер и ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

На севере, в центре и на востоке - до 27-36 тепла, на юге – до 35-40 градусов.

В столице в ближайшие три дня температура будет повышаться – от 26 градусов в пятницу до 32 в воскресенье. В Шымкенте осадков в эти дни не будет, жителей города ждет жаркая погода – до 38 градусов. В Алматы дождь и гроза возможны в пятницу, в субботу будет до 27 тепла, в воскресенье – до 32.

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