Алматы и столица демонстрируют одинаковый прирост заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это немногим меньше показателя накануне.

В столице за сутки зарегистрировано 1 518 заболевших, в Алматы — 1 511, в Карагандинской области – 964, в Шымкенте — 477, в Атырауской области — 417, в Актюбинской области — 332, в Павлодарской области — 280, в Акмолинской области — 253, в Алматинской области — 300, в Восточно-Казахстанской области — 216, в Костанайской области — 245, в Мангистауской области — 236, в Кызылординской области — 257, в Жамбылской области — 247, в Западно-Казахстанской области − 159, в Северо-Казахстанской области — 155, в Туркестанской области — 124.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено тестами 572 576 случаев заражения коронавируса.