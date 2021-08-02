Двух медработников задержали в Семее за продажу паспортов вакцинации

В Семее задержаны двое медицинских работников, которые продали более 30 паспортов вакцинации жителям города, сообщила в понедельник в ходе брифинга сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

«В Семее при проведении оперативных мероприятий были установлены два медработника, которые пытались подзаработать на продаже паспортов вакцинации. Для этого один из них, работающий в медико-социальном учреждении города, получал от отдельных граждан на свой банковский счет по 15 тыс. тенге. Часть денег в размере 10 тыс. тенге вместе с копиями документов, удостоверяющих личность, передавалось им своему знакомому из центра скорой медицинской помощи, который далее вносил недостоверные сведения о прохождении процедуры вакцинирования в базу данных», - рассказала Турлыбек.

В настоящее время в рамках уголовного дела полицейские устанавливают и допрашивают лиц, которые приобрели поддельные паспорта вакцинации. Как отметила представитель МВД, задержанные признались в продаже фиктивных документов свыше 30 жителям города, однако, «по мнению следствия, эта цифра может оказаться гораздо больше».

Турлыбек заверила, что после завершения расследования все паспорта вакцинации и записи о них в медицинских базах данных будут аннулированы.