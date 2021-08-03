В Минобразования приняли решение по ношению школьной формы

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выступает за ношение школьной формы. Однако принято решение, что она будет необязательной еще один учебный год. Об этом глава МОН написал во вторник в Facebook.

«В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», - напомнил Аймагамбетов.

Сам министр признался, что является сторонником школьной формы. По его словам, и педагоги отмечают, что форма «дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками». В этой связи, выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, министр сделал вывод, что «многие также ратуют за школьную форму». При этом Аймагамбетов признал, что есть категория граждан, которые в силу различных обстоятельств не могут себе позволить форму. Для них она будет необязательной еще один год.

«Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», - сообщил министр.