50 уголовных дел расследуется в Казахстане по фактам подделок паспортов вакцинации

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в Казахстане расследуется 50 уголовных дел по фактам подделок паспортов вакцинации.

«Главу государства проинформировали о принимаемых мерах по пресечению распространения поддельных паспортов вакцинации. Всего с начала года органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, из них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за подделку ПЦР-справок», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 96% личного состава сотрудников подразделений МВД вакцинированы.

Также Тургумбаев доложил о криминогенной ситуации в стране и о результатах работы органов внутренних дел. В частности, по его словам, сократилось количество убийств, грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними, повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Вместе с тем возросло количество мошеннических действий, в том числе с использованием сети интернет, чему способствовал рост онлайн-услуг в условиях пандемии.

По итогам встречи Токаев поручил уделять особое внимание обеспечению карантинных мер, а также активизировать работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности.