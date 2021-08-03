19-миллионной жительницей страны стала Жания Азаматқызы из Алматинской области
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Население Казахстана достигло 19 миллионов - Токаев
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Население Казахстана достигло 19 миллионов человек, сообщил в своем Твиттере президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В год 30-летия Независимости численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж: Жания Азаматқызы из Алматинской области стала 19-миллионным гражданином", - написал Токаев.

Он сообщил, что Жания – четвертый ребенок в семье. Он поздравил ее родителей и всех казахстанцев.

Бюро национальной статистики пока не представило данные о численности населения Казахстана на 1 июля, когда, по предварительным расчётам, и должен был быть достигнут рубеж в 19 млн. человек.

В начале июля должно было достичь 2 миллионов человек и население Алматы - крупнейшего города страны.

Население Казахстана стабильно растет в последнее 20-летие из-за сохраняющихся высоких показателей рождаемости. Основной прирост обеспечивают города-миллионники, а также западные и южные регионы. На севере, в центре и на востоке Казахстана население продолжает сокращаться. Кроме того, в последнее десятилетие республика переживает миграционный отток - количество эмигрантов превышает число иммигрантов, которое было стабильно высоких благодаря возвращению на историческую Родину казахов в первые два десятилетия Независимости.

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