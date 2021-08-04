Суд признал Берика Шарипа невиновным в злоупотреблении полномочиями

В среду судья суда №2 Есильского района столицы Канат Дуйсембиев оправдал бывшего руководителя ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа по статье о превышении полномочий и по факту массового заражения медиков из-за отсутствия СИЗов. За незаконное хранение оружия он приговорен к штрафу.

«Берика Шарип признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 287 часть 2 УК РК (незаконное хранение оружия - V) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП в сумме 2 млн 778 тысяч тенге. Берика Шарип признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 часть 4 пункт 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями - V) и оправдать за отсутствие в его действиях состава уголовного правонарушения. В соответствии со статьей 62 часть 3 пункт 4 УК РК зачесть срок наказания в виде штрафа время содержания под стражей в период с 12 августа 2020 года по 4 августа 2021 года из расчета 1 день времени содержания под стражей за 4 МРП отбывания наказания в виде штрафа. Назначенное наказание Берику Шарип считать отбытым и освободить его из под стражи судебного заседания. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного законом привлечением к уголовной ответственности», - зачитал судья решение суда.

Как пояснил позже на брифинге Дуйсембиев, суд принял решение о вынесении частного постановления по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности по статье 361 УК РК.

«В ходе судебного следствия и в ходе беседы, как вы слышали, вы же участвовали в заседаниях, допросе экспертов, все-таки причинами заражения медработников, как и всего населения страны, наверно, являются какие-то упущения отдельных должностных лиц, главврачей больниц, которые не обеспечивают соблюдение санитарных и других норм, которые предписаны главным санврачом РК. На мой взгляд, это системное нарушение, и решить вопрос об уголовной ответственности конкретно какого-то должностного лица или другого лица за заражение медицинских работников по всей республике за весь период пандемии – это невозможно», - сказал судья.

Он подчеркнул, что «расследуя уголовное дело в отношении Шарип, суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения».

Судья напомнил, что в июле 2020 года президент поручил уволить главу «СК-Фармации» и ФОМС и указал необходимость провести расследование, так как «было массовое заражение не только врачей, но еще и населения Казахстана», «факты нехватки лекарственных средств в аптеках, в больницах не хватало кислородных концентраторов, ИВЛ».

«Тогда все ошибочно предполагали, что поставками лекарственных средств в аптеки занимается «СК-Фармация». Тогда какие-то ролики крутили о том, что на складах обнаружены лекарства, но их удерживают, не выдают. Это из-за того, что были предоставлены недостоверные факты, общественное мнение сложилось таким образом, что во всем виновато «СК-Фармация». Как раз в этой части и проводилась проверка правоохранительными органами. Но как было установлено в ходе следствия, фактов хищения со стороны сотрудников «СК-Фармации», руководящего состава «СК-Фармация», руководящего состава министерства здравоохранения, не было», - сказал он.

Берику Шарипу вменялся только срыв поставок защитных костюмов. Однако президент не давал прямого указания привлечь к уголовной ответственности руководство «СК-Фармации». Это была задача правоохранительных органов – выяснять, имеется ли в действиях руководства компании и других состав уголовного правонарушения.

«У нас же иногда госорганы не правильно интерпретируют слова главы государства. В этом и заключаются какие-то ошибки в ходе досудебного расследования. Как я уже отметил, была проведена огромная работа, было опрошено более 500 свидетелей, перелопачено огромное количество томов документации. Но, на мой взгляд, это следствие пришло к неправильным выводам», - подчеркнул судья.

Судья добавил, что Берик Шарип имеет право на возмещение вреда как за незаконное привлечение к уголовной ответственности, так и за незаконное содержание под стражей.

«Он имеет право обратиться в суд о возмещении морального вреда, материального ущерба, взыскании упущенной заработной платы за указанный период, расходов, понесенных в результате представительских расходов за оплату услуг адвоката и так далее. Приговор суда не вступил в законную силу. У сторон и у прокурора, имеется право для обжалования данного приговора суда. Данный приговор суда вступит только после истечение 15 дневного срока, в случае, если он не будет обжалован сторонами», - заключил Дуйсембиев.

Бывшего главу ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа обвиняли в заражении медицинских работников коронавирусной инфекцией. По версии следствия, «отсутствие и нехватка одноразовых защитных костюмов явилось единственной причиной массовой эпидемической вспышки среди работников медучреждений, а также способствовало распространению инфекции среди населения». Тем самым в результате неправомерного лоббирования председателем правления ТОО «СК-Фармация» интересов недобросовестного поставщика ТОО «Инкар» были нарушены права и законные интересы других потенциальных поставщиков, а также произошел срыв закупа необходимых средств индивидуальной защиты для медработников. Кроме того, Шарипа обвиняли в незаконном хранении оружия. Сам Берик Шарип согласился только с обвинением по незаконному хранению оружия. Государственный обвинитель запросил для Шарипа пять лет лишения свободы.

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, который также находится под следствием, ранее выступил в защиту Шарипа, заявив, что в действиях главы «СК-Фармация» не было никакого умысла, а китайская сторона нарушила условия контракта на поставку СИЗов.