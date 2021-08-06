413 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

На 4 августа в Казахстане зарегистрировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 62 564 случая пневмонии, скончались 3 840 человек, выздоровели – 55 238.

На 4 августа зарегистрировано 129 летальных случаев от коронавирусной инфекции, а всего за время пандемии скончались 6 531 человек.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 807 человек (104 321 КВИ+ и 3 486 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, на амбулаторном уровне – 77 668. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 884 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 400 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 187.

Всего в стране зарегистрировано 681 077 случаев коронавируса и пневмонии.