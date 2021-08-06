«Таразэнергоцентр» собирался необоснованно повысить тарифы на тепло в несколько раз

Руководство АО «Таразэнергоцентр» подозревается в хищении 2,2 млрд тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования. При этом компания собиралась в несколько раз повысить тарифы на теплоэнергию, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

«Агентством в рамках проводимого досудебного расследования в отношении руководства АО «Таразэнергоцентр» по факту хищения 2,2 млрд тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования, дополнительно выявлены факты нарушения закона РК «О естественных монополиях». В частности, акционерное общество намеревалось повысить тарифы стоимости тепловой энергии в 2022-2026 гг. для населения в 2 раза, для бюджетных организаций – в 3,6 раз и юридических лиц – в 3,2 раза», - говорится в сообщении.

При этом повышение тарифов монополист обосновал увеличением расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4. Департаментом комитета по регулированию естественных монополий Жамбылской области заявка об увеличении тарифов отклонена.

«Согласно требованиям ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению. Расследование по делу продолжается», - уточнили в АФМ.