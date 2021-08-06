Паспорта вакцинации продавали на железнодорожных вокзалах и в аэропортах – Тургумбаев

Казахстанские суды вынесли четыре обвинительных приговора по продаже паспортов вакцинации. Всего в Казахстане выявлено 50 подобных фактов. Как сообщает сайт Polisia.kz ссылкой на министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, фиктивные документы продавали на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и пунктах пересечения государственной границы.

«Выявлены целые схемы предоставления поддельных медицинских документов. Отдельные туроператоры занимались изготовлением и продажей фиктивных паспортов вакцинации. Более того, пресечены факты их реализации на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и в пунктах пропуска государственной границы», - сказал Тургумбаев в ходе рабочего совещания по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала года в Казахстане возбуждено 100 уголовных дел за подделку медицинских документов, из них 60 – по подделке ПЦР-справок и 50 – по паспортам вакцинации. В частности, за подделку ПЦР-справок и фиктивное вакцинирование изобличены 28 лиц, из них 20 медицинских работников – 6 врачей и 14 человек медперсонала, 8 посредников. Кроме того, при проведении мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 37 из которых уже заблокированы.

«Сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, имеются вступившие в законную силу судебные акты. По четырем уголовным делам уже состоялись обвинительные приговора. По 43 уголовным делам проводятся следственные действия и экспертные исследования. По их завершению будут приняты процессуальные решения, с правовой оценкой действий подозреваемых», - сообщает Polisia.kz.