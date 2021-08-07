158 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 5 августа в Казахстане зарегистрировано 426 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 30 человек, сообщает Минздрав.

Всего за время пандемии зарегистрировано 62 990 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 3 870 человек.

От коронавируса за сутки умерли 128 человек, а всего – 6 659.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 109 163 человека (105 454 КВИ+ и 3 709 КВИ-), из них в стационарах находится 29 961 пациент, на амбулаторном уровне – 79 202. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 871 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 416 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 191 пациент.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 689 402.