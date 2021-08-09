МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде

«Ранее в вузе была проведена проверка, по итогам которой сотрудники комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки выявили различные нарушения. Институту «Акмешит» г.Кызылорда было выдано предписание и предоставлено время для устранения всех несоответствий. Однако вуз потратил его на судебные разбирательства и обжалование действий комитета вместо того, чтобы провести работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг», - отметили в пресс-службе.

Здесь отметили, что проверка в вузах проводится для улучшения качества образования и подготовки кадров. В случае выявления нарушений, Минобразования и науки дает срок на их устранение. И только после повторной проверки применяются более жесткие меры.

«Завершающая проверка гуманитарно-технического института «Акмешит» была проведена в июне этого года. Нарушения так и не устранили. Речь идет о слабой материально-технической базе и серьезных недостатках в организации учебного процесса. Некоторые дисциплины в вузе вели преподаватели, не имеющие должного образования и ученой степени. Учебный процесс и вовсе завершили досрочно, из-за чего студенты не смогли полностью освоить образовательные программы. В настоящее время уже по устоявшейся практике институт пытается опротестовать принятое нами решение о лишении лицензии», - цитирует пресс-служба председателя комитета Гулзат Кобенову.

В Минобразования также отметили, что, несмотря на то, что институт «Акмешит» не имеет аккредитации образовательной деятельности, а его дипломы являются недействительными, вуз выдавал их, «не имея при этом серии и номера, зарегистрированных в МОН». В этой связи в ведомстве обратили внимание студентов на право перевестись в другие учебные заведения с сохранением грантов и перезачетом освоенных кредитов и дисциплин.