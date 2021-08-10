107 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 8 августа в Казахстане зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались 10 человек, 173 человека выздоровели.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии достигло 63 477, летальных случаев – 3 925, выздоровели 55 896 человек.

На 8 августа зарегистрировано 97 летальных случаев от коронавируса, всего за время пандемии скончались 6 973 человека.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 112 474 человека (108 818 КВИ+ и 3 656 КВИ-), из них в стационарах лечатся 30 972 человека, на амбулаторном уровне – 81 502. В тяжелом состоянии находятся 1 966 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента, на аппаратах ИВЛ – 232.

Всего в стране зарегистрировано 712 597 случаев коронавируса и пневмонии.