Сильные дожди ожидаются на востоке и юго-востоке Казахстана

12-14 августа на востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, а на всей территории республики понизится температура воздуха, сообщает «Казгидромет».

«Циклон с центром над Западной Сибирью по-прежнему формирует ненастную погоду в восточной половине республики. Здесь пройдут дожди, на востоке и юго-востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром», - говорится в прогнозе.

В западной половине республики погоду будет определять антициклон из районов Новой Земли, с которым ожидается понижение температуры ночью до +17+27, днем до +30+40. Температура воздуха также понизится в северной, центральной и восточной части страны ночью до +5+13 градусов, днем до +15+23, в южной части ночью до +8+18, днем до +18+34.