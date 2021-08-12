Токаев на следующей неделе посетит с госвизитом Южную Корею

16-17 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления и подписание межправительственных документов», - написал Уали в Facebook.

Программа визита также включает встречи Токаева с руководителями крупных корейских компаний и видными политическими деятелями. Ожидается подписание ряда коммерческих контрактов по реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Также Касым-Жомарт Токаев откроет памятник Абаю в Сеуле.