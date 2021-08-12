И.о. министра сельского хозяйства Казахстана о засухе: «Мы не были готовы»

Чиновники от министерства сельского хозяйства и фермеры не были готовы к засухе, хотя знали о ней. По этой причине в Мангистауской и Кызылординской областях произошел падеж скота, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Сегодня все понимают, что изменение климата – это следствие глобального потепления. И частота засух ускоряется. Погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми. Соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год», - сказал Карашукеев.

По информации руководителя ведомства, в Казахстане доля кормовых культур в севообороте находится на уровне 15%, что в два раза ниже рекомендованного наукой показателя.

«Таким образом, можно констатировать, что были нарушены основные принципы развития животноводства и увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы», - выразил мнение он.

Другой причиной, серьезно сдерживавшей развитие программы повышения экспортного потенциала животноводства за счет массового импорта племенного маточного поголовья, по его мнению, стало несоблюдение базового принципа «хочешь успешно развивать животноводство – убедись в достаточности кормов». Он привел пример Мангистауской области, где в советское время было 732 тыс. голов всех видов скота, действовало 3 400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы протяженностью почти 260 км. Сегодня же в регионе имеется около 840 тыс. голов скота, а количество колодцев сократилось до 2 500.

«Что нужно делать для решения проблемы кормовой базы животноводства? Здесь выход один – нужно принимать системные меры, позволяющие гарантировать устойчивое развитие отрасли, независимо от влияния погодных факторов», - подчеркнул Карашукеев.

Для этого, считает он, землепользователи должны строго соблюдать научно-обоснованные севообороты, адаптировать к условиям Казахстана методики расшифровки полученных снимков дистанционного зондирования земли, рационально использовать поливную воду, развивать семеноводство кормовых культур, а также повышать продуктивность используемых пастбищных угодий.

Отметим, на 10 августа в Мангистауской области из-за засухи погибло 1 161 голова скота, в том числе 49 – крупного рогатого, овец – 503, лошадей – 543 и верблюдов – 66, что составляет 0,1% от общей численности поголовья. В восьми сельских районах Аральского района Кызылординской области зафиксированы факты падежа 553 голов, в том числе КРС – 176 голов, лошадей – 376 и одного верблюда.