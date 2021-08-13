Более 147 тыс. казахстанцев использовали пенсионные накопления на приобретение жилья

«На сегодняшний день 147 тыс. казахстанцев стали собственниками жилья, еще 72 тыс. человек погасили ипотечную задолженность и около 18 тыс. потратили определенную часть своих средств из пенсионного фонда на лечение. На первом месте по использованию пенсионных отчислений жители Мангистауской области – 36 853 человека, они, в совокупности, использовали 326 млрд тенге. На втором месте город Нур-Султан (36 339 человек), жители столицы израсходовали около 217 млрд тенге. Город Алматы на третьем месте (31 438 человек), алматинцы израсходовали на улучшение жилищных условий и плату за лечение около 241 млрд тенге», - цитирует Жолтаеву агентство «Казинформ».

Кроме того, более 11 тыс. человек направили деньги на покупку жилья второй категории и более 2 тыс. человек купили жилье первой категории. Более 100 казахстанцев использовали свои пенсионные накопления на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья.

Жолтаева напомнила, что возможность использовать пенсионные накопления была предоставлена с января текущего года. Для этого запущена специальная онлайн-платформа. Также предусмотрена возможность открыть личный счет. За прошедшее время с помощью онлайн-услуги 237 372 человека использовали пенсионные накопления на сумму 1 трлн 344 млрд тенге.