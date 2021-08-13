Вакциной Vero Cell будут прививать казахстанцев старше 18 лет

Новым постановлением вносятся дополнения в ранее действующее о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Вакцина против COVID-19 (Vero Cell), инактивированная (Sinopharm) … предназначена для взрослых старше 18 лет», - говорится в тексте постановления.

Каждый флакон вакцины предназначен для двух человек, интервал между введением первой и второй дозы составляет от 21 до 28 дней. Препарат вводится внутримышечно. При этом необходимость ревакцинации данной вакциной «не была определена».

Вакцина Vero Cell противопоказана лицам, имеющим аллергию на любой компонент вакцины, в целом аллергические реакции на вакцины, неконтролируемую эпилепсию или другие прогрессирующие заболевания нервной системы, а также беременным женщинам и кормящим матерям, детям до 18 лет. Кроме того, запрещается использовать препарат повторно, если возникли побочные реакции.

С осторожностью вакцину следует использовать пациентам с острыми заболеваниями, обострением хронических заболеваний и лихорадкой, с диабетом, а также лицам, у которых в анамнезе или в семейном анамнезе были судороги, эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания, и тем гражданам, которые страдают нарушениями свертываемости крови и тромбоцитопении, нарушениями иммунной функции как злокачественная опухоль, нефротическим синдромом и больным СПИДом.

Среди побочных эффектов от применения препарата главный санитарный врач страны назвал боль в месте инъекции и головную боль – очень часто, лихорадку, усталость, миалгию, артралгию, кашель, одышку, диарею, зуд – часто, редко – острые аллергические реакции, вялость, сонливость, заложенность носа, сухость в горле и гриппозное состояние.

Как сообщал ране глава Минздрава Алексей Цой, единый дистрибьютор закупил 4 млн доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов. Первая партия вакцины состоит из 1 млн доз, она уже поступила в страну. По его информации, «это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах». На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем Цой отмечал, что Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Вакцина SARS-CoV-2 (VeroCell) – это инактивированная вакцина. По результатам 3-го этапа клинических испытаний, проведенных в нескольких странах, две дозы вакцины, введенные с интервалом в 21 день, продемонстрировали эффективность на уровне 79%. Эффективность вакцины по предотвращению необходимости в госпитализации составила также 79%.