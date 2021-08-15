Посольства США и Германии эвакуированы в аэропорт Кабула

Обе дипмиссии предпринимают меры для экстренной эвакуации всего персонала из Афганистана, который в эти часы переходит под полный контроль движения «Талибан».

Талибы заявили, что дадут всем дипломатам возможность покинуть страну, а тех, кто решит остаться в Афганистане, обяжут пройти специальную регистрацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в воскресенье заявил, что посольство страны в Афганистане продолжает работу в «ограниченном составе». МИД республики не сообщал об эвакуации казахстанских дипломатов.

Между тем талибы во второй половине дня в воскресенье взяли под контроль авиабазу «Баграм», которую месяц назад американские военные передали афганским силам безопасности.

«Талибан» также освободил не менее 5 тысяч своих сторонников, которые содержались в тюрьме в окрестностях Кабула. В этот момент тюрьма пуста, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

«Талибан» в выходные взял под контроль все крупнейшие города страны и окружил Кабул. Движение уже объявило о том, что оно полностью контролирует Афганистан и «ждет сотрудничества» от президента Ашрафа Гани.