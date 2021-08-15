​Токаев обсудил ситуацию в Афганистане с руководителями силовых ведомств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Он поручил обеспечить безопасность казахстанских граждан и дипломатов, находящихся в стране.

«Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий», − сообщил президент в своем Twitter-аккаунте. Он также поручил администрации президента и министерству иностранных дел координировать вопросы, связанные с Афганистаном. Посольство Казахстана, по его словам, работает в ограниченном составе, а государство принимает меры по обеспечению безопасности его сотрудников.

Как сообщает Интерфакс, Казахстан все еще не заключил соглашение о временном или постоянном приеме беженцев из Афганистана, в том числе сотрудничавших с правительством США. Узбекистан тем временем принял 84 военных из Афганистана, бежавших во время столкновений у совместной границы, но уже обсуждает возможность их возвращения на родину, пишет Медиазона.