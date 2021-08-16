Токаев провел второе совещание по ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние сутки совещание по складывающейся в Афганистане ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководители комитета национальной безопасности, министерства иностранных дел, министерства обороны, МВД, МЧС, генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также секретарь Совета безопасности.

«Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной», - написал Уали.

Накануне Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане и поручил обеспечить безопасность казахстанских граждан и дипломатов, находящихся в стране.