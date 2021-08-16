Он поручил наблюдать за развитием ситуации для принятия решения о дальнейшем сотрудничестве
  • 428
Токаев провел второе совещание по ситуации в Афганистане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние сутки совещание по складывающейся в Афганистане ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководители комитета национальной безопасности, министерства иностранных дел, министерства обороны, МВД, МЧС, генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также секретарь Совета безопасности.

«Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной», - написал Уали.

Накануне Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане и поручил обеспечить безопасность казахстанских граждан и дипломатов, находящихся в стране.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
Первая партия китайской вакцины Vero Cell доставлена в Алматы
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде
Новости
Открытие бургерной в Алматы: организаторов мероприятия и казахстанских звезд начали штрафовать за нарушение карантина