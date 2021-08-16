Токаев провел второе совещание по ситуации в Афганистане

Он поручил наблюдать за развитием ситуации для принятия решения о дальнейшем сотрудничестве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние сутки совещание по складывающейся в Афганистане ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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